Ce jeudi 25 mai, les véhicules utilitaires ont fait l’objet d’une attention particulière entre 9h00 et 14h00. Ils étaient essentiellement interceptés sur la N97 et la N4 et dirigés vers le site du Marché Couvert de Ciney. Au total, 18 véhicules (tracteurs routiers, semi-remorques, camions, remorques et camionnettes confondues) ont été ramenés sur le dispositif de contrôle. Deux camionnettes étaient en surcharge de 900 et 960kg. Des perceptions immédiates ont aussi été dressées pour absence/péremption d’extincteur, fuite d’air sur le dispositif de freinage de la semi-remorque, feux stop inopérants, différence des forces de freinage de 92 % sur un même essieu de la semi-remorque et gsm au volant. 3151,04 euros ont été prélevés.

Des contrôles de vitesse, orientés sur les motos vu le long week-end et la météo estivale, ont par ailleurs été menés ces 27 et 28 mai sur la RN 938 menant vers Durbuy. Sur le premier point de contrôle (vitesse maximale autorisée de 70km/h), 1.617 véhicules ont été contrôlés entre 10h et 18h. 85 véhicules étaient en infraction, dont 17 motos et 26 d’entre eux ont été interceptés. Vitesse maximale constatée pour une voiture : 127km/h ; pour une moto : 110km/h.

Pour le second point de contrôle (vitesse maximale de 70km/h également), 2.041 véhicules ont été contrôlés. 122 véhicules étaient en infraction dont 22 motos. La police a procédé à 37 interceptions, dont celle d’un motard qui circulait à 139km/h.