Dinant : le rond-point de la rue des Rivages sécurisé

Lorsque le cas de ce rond-point a été évoqué, le conseiller de l’opposition René Ladouce et le bourgmestre, Thierry Bodlet, ont chacun partagé leurs inquiétudes quant à la responsabilité de la Ville en cas d’accident. “On a aucun accord pour mettre quoi que ce soit avec les propriétaires des lieux (la Région wallonne). Je tiens à ce qu’on avance car ma responsabilité est engagée. Les pierres doivent être enlevées”, disait le bourgmestre.

Un message reçu cinq sur cinq par le 1er échevin dinantais qui a passé la matinée de son lundi de Pentecôte à sécuriser ce rond-point. Quitte à faire un peu de bruit en ce jour férié. “Je l’ai fait personnellement et à titre gratuit car on n’avait pas prévu le budget pour le faire. Moi, les fériés, je ne connais pas. En tant que dépanneur, je travaille tous les jours et si on a besoin de moi à Noël, je suis là”, explique Robert Closset. “Je me suis réveillé à 6h, j’ai chargé ma machine et j’y suis allé jusqu’à midi. Ce qui gênait, c’était un tas de pierres proche de la route. Je les ai rangées de façon à pouvoir ramener une couche de bonne terre en vue d’accueillir les futures plantations.”

Un coq, un chaudron en cuivre et un message de bienvenue

Les pierres gênantes n’ont donc pas été évacuées mais déplacées. Voilà donc le rond-point sécurisé et prêt à être aménagé. Robert Closset y verrait bien trôner un coq ainsi qu’un chaudron en cuivre (en référence au slogan “Dinant la voie cuivrée”) rempli de fleur ainsi qu’une sculpture “Dinant Bienvenue” en acier corten. Problème : son projet tel qu’imaginé n’a pas encore été validé par le Collège. “Tout avait été soumis à Axel Tixhon lorsqu’il était encore bourgmestre”, rappelle le 1er échevin. “Il fut question de l’aménagement de ce rond-point au moment des travaux rue du Rivage (Ndlr : qui remontent à juin 2020). Le MET (la DG01) ne voulait y mettre que de la pelouse. Si on voulait y ajouter quelque chose, c’était le problème de la Ville, disaient-ils.”

Un des croquis présentés par Robert Closset. ©D.R

En tant qu’échevin des travaux, de la propreté publique et du fleurissement, Robert Closset aimerait qu’on lui fasse confiance pour cet aménagement. “On a un service technique moderne et compétent, cela serait dommage que faire appel à quelqu’un d’extérieur”, termine l’élu.