Incendie et évacuation au centre de demandeurs d'asile d'Yvoir

Le feu a pris au départ d’un appareil ou tableau électrique. Plus de 30 personnes ont été évacuées et relogées ailleurs sur le site. La zone de secours Dinaphi a dépêché une autopompe, une citerne et un élévateur du poste d’Yvoir, le tout sous la coordination du lieutenant Serusiaux. Ores, le gestionnaire du réseau électrique, est également intervenu.