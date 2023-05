Le Bovélo des Saveurs 2023 en terres cinaciennes : un millier de cyclistes attendus le 11 juin !

Cette année, le Bovélo des Saveurs restera en terres cinaciennes, ce qui n’empêchera pas les habitués de découvrir des lieux encore jamais visités, comme le site du Château de Leignon, qui domine le village et où, sous peu, une nouvelle bière sera brassée. Les participants y prendront l’apéritif accompagné du fromage bleu affiné dans les caves du château. Autre première, le passage par le domaine provincial de Chevetogne, avec une halte devant le château.

Les cyclorandonneurs se dirigeront ensuite vers le charmant hameau de Reux pour le pique-nique au Meix de Reux avant de se rendre au château de Conjoux, autrefois le siège d’une seigneurie et une des 32 hauteurs de la Mairie de Ciney. Viendront ensuite le manoir de Grandmont à Conneux, puis le château de Barcenal avant de rejoindre le point névralgique du Bovélo, au Marché couvert de Ciney où se déroulera le traditionnel barbecue final.

”Le Bovélo des Saveurs ne serait pas ce qu’il est sans les dégustations de “produits du terroir” déclinés en potage fraîcheur et saveurs sucrées et salées, présentes à chaque étape. La musique est également au rendez-vous de plusieurs étapes avec le Rolus jazz band et les célèbres trompes de chasse du Cercle Royal des Veneurs de la Meuse ou, pour le barbecue de clôture, avec le groupe Môtch.”

Notons qu’au moulin de Biron, juste à côté d’une œuvre des Sentiers d’Art, la Maison du Tourisme Condroz Famenne proposera une animation poétique “L’art à souhait” et en profitera pour présenter la nouvelle édition 2023, tout cela agrémenté d’une dégustation du célèbre fromage Collégial cinacien en présence de 2 producteurs. Un atelier de réparation de vélos sera aussi tenu par l’ASBL “Un Guidon pour deux mains” qui se donne pour objectif de réparer les vélos usagés, et ce dans le cadre de la démarche zéro déchets menée par la ville de Ciney en collaboration avec le BEP environnement.

Infos et inscriptions : https://www.rotaryciney.be/bovelo/