La Fête de la Leffe revient ce samedi 10 juin

À la place, la Fête de la Leffe est devenue un événement musical. L’an dernier, pour la première édition, un groupe de Cover et deux DJ locaux ont animé la place du village. “Cette année, on franchit un palier”, poursuit Laurent Brion. Remember rock Band et Be 80’s assureront deux concerts, dès 18h00. Ensuite, quatre DJ se succéderont : trois locaux (DJ Tony, DJ Fab et DJ Piet) et DJ Daddy K, en bouquet final.

Un festival de plusieurs jours ?

Comme tout événement organisé en plein air, les organisateurs sont tributaires de la météo. Et de la crise économique. “La Place Cardinal Merci peut accueillir 2 à 3000 personnes. L’an dernier, avec 1.000 personnes, on était très content. On espère faire encore un peu mieux. On débute, on doit encore se faire connaître.”

L’affluence sera en effet déterminante pour le futur de la Fête de la Leffe. “Si c’est une réussite, on l’améliorera encore. On aimerait faire de cet événement un petit festival sur plusieurs jours (ndlr : sous réserve des autorisations). Un peu comme les Solidarités mais en beaucoup plus petit. On aimerait le faire évoluer en bon père de famille, en commençant par deux jours de festival l’an prochain, si les chiffres de cette année sont bons. Si le public n’est pas au rendez-vous, on verra… Un tel événement est bénéfique pour Leffe mais aussi pour le centre de Dinant, qui se trouve à quelques centaines de mètres", termine Laurent Brion.