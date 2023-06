Les Sorbiers, à Hastière, premier hôtel wallon qui reçoit un écolabel européen (vidéo)

Notre reportage vidéo en tête de cet article.

Hastière - L'hôtel Les Sorbiers reçoit un Écolabel européen © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

320 actionnaires, pas de dividendes

Il a fallu convaincre un jury indépendant de la gestion écologiquement mais aussi humainement responsable des lieux. Les deux sont liés. C’était d’autant plus naturel pour une entreprise vraiment pas comme les autres. Elle a été créée en 1994 par cinq amis. Ils se sont unis pour racheter un vieil hôtel au Crotoy, en baie de Somme (France) : les Tourelles. En 1997, ils ont investi dans les Alpes suisses, transformant un ancien bâtiment de téléphérique en hébergement très original. Puis il y a eu les Sorbiers. Toujours le même but, explique le directeur financier du groupe, Haroun Atila : cibler des endroits “Waow”. Mais pas dans un but spéculatif. Aujourd’hui, il y a plus de 300 actionnaires, aucun ne pouvant posséder plus de 3 % de parts. En 29 ans, personne n’a touché de dividende, et ça va continuer. On réinvestit, comme aux Sorbiers.

Les Tourelles, l’hôtel du Crotoy, et le relais alpin Plein ciel étaient déjà écolabellisés. Les Sorbiers le sont désormais.

Hastière - L'hôtel Les Sorbiers reçoit un Écolabel européen © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

L’éthique, à tous les niveaux

Il a fallu convaincre un jury indépendant et glaner des points sur 67 critères. Comme la politique énergétique. Auparavant, les Sorbiers consommaient 70 000 litres de mazout par an. Aujourd’hui, ils sont alimentés par une unité fonctionnant à la biomasse. Les jardins : aucun produit chimique, des prés fleuris, une mare, des ruches, un potager, une microbrasserie.

Tout est l’avenant : les intrants pour le restaurant sont largement locaux et de saison. On trie les déchets, mais on les pèse aussi : ici, pas de portions de sucre individuelles. Etc.

Un an de travail pour obtenir cet écolabel, qui sous-entend également une gestion “sociale”. Le directeur du site, Maxime Ramé, souligne qu’ici, on place haut les balises de respect du personnel, par exemple en évitant au maximum les services coupés. Dans l’horeca, c’est plutôt rare. Cela fait partie du concept : du boulot qui a du sens, un ratio de maximum trois fois et demie de différence entre le plus bas et le plus haut salaire. Ou comment appliquer la transition écologique (mais pas uniquement) à une économie touristique vertueuse.

Une chaudière biomasse a remplacé la chaudière traditionnelle et ses 70000 litres de mazout annuels. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

La barre toujours plus haut

La volonté, c’est d’aller toujours plus loin : Nouvelle Hôtellerie a créé son propre label, Transitiô, elle veut y embarquer des partenaires, dans la région et en Wallonie, avant de monter une ASBL internationale pour le promouvoir.

Vis-à-vis de la clientèle, il ne s’agit pas d’être “écolo-chiant”. Mais on l’informe de la manière de travailler. Cette dernière se retrouve dans les moindres détails, du box à vélos à la proposition de navette pour amener les touristes depuis les gares de la région. Venir ici sans bagnole, c’est encore mieux.

Le résultat : un havre de sérénité, en se permettant le luxe de certains investissements non rentables, comme l’accueil d’artistes qui reçoivent le gîte, le couvert et une rémunération contre des prestations. Les actionnaires qui participent à la gestion, eux, ont des mandats non rémunérés. C’est assez révolutionnaire. Et enthousiasmant, par les temps qui courent.