Une dame décède dans un accident au centre de Philippeville

Les services de secours Dinaphi, trois ambulances, deux SMUR et les services de police de la zone Hermeton et Heure ont pris en charge les blessés et le balisage des lieux fort fréquentés à cette heure.

Les urgentistes ont travaillé une heure et demie à tenter de secourir la pauvre conductrice, en vain. Celle-ci est décédée sur les lieux de l’accident.

Le conducteur de la première auto s’est plaint d’avoir fait un malaise juste avant le crash et a été emmené en milieu hospitalier, ainsi que la jeune fille, blessée. Un troisième véhicule a été impliqué dans l’accident, sans blessé à son bord.

Il est miraculeux qu’aucun passant, à l’heure des sorties d’écoles, n’ait été balayé par l’une des voitures ayant quitté la route vers les accotements sous l’effet de l’accident.