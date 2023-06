Rochefort : face au Domaine des Grottes de Han, les restaurateurs ont changé leur recette

Malgré cette constatation, le discours des restaurateurs a changé… positivement. "Aujourd’hui, je peux affirmer que mon chiffre d’affaires a augmenté. Et pourtant, je vous avoue que j’ai cru que c’était la fin de mon restaurant lors du déménagement sur la plaine du Dry Hamptay et l’arrivée de l’hôtel Mercure et son restaurant…" C’est désormais le soir que Joachim Pirret ne ménage pas ses efforts. Il a dû s’adapter, avec son équipe, pour tirer son épingle du jeu. "J’ai envie de dire que nous nous faisons manger chaque soir (rires). Le restaurant tourne à plein régime. Mais cette information doit être décortiquée, analysée."

Grâce à l’hôtel et les gîtes

Ces clients, ils viennent de l’hôtel Mercure situé à une dizaine de mètres du premier restaurant et aussi des nombreux gîtes qui ont été créés dans les environs ces dernières années. "Le restaurant de l’hôtel ne peut capter tous les clients tandis que ceux des gîtes viennent chez nous car, le soir, les restaurants et snacks des Grottes sont fermés. J’ajouterai un dernier élément qui explique nos bons chiffres de la dernière saison: la raréfaction des restaurants. Nous sommes passés de 8 à 3 en quelques années. Le client n’a donc plus beaucoup de choix…" Le gérant souligne tout de même le rôle indirect des Grottes dans cette augmentation de la fréquentation. "S’il y a autant de touristes à Han, c’est parce qu’ils viennent visiter le parc et les grottes. C’est indéniable."

Par contre, Joachim Pirret craint que le nombre de restaurateurs ne soit plus suffisant, à terme, pour capter toute la clientèle. "Nous ne sommes plus que trois, sans compter le restaurant gastronomique qui peut accueillir 20 couverts et la friterie qui est un snack. De plus, Jean-Pol Hénin, qui tient la taverne un peu plus haut (voir ci-contre), vit sa dernière saison avant de prendre une retraite bien méritée. Si nous ne sommes plus que deux, nous n’aurons jamais assez de place et de personnel pour servir tout le monde…" L’invitation est donc envoyée pour attirer de nouveaux restaurateurs rue des Grottes.