Dinant : Le Château Bon Baron, premier vignoble belge certifié Fair’n Green

Les vignes du Château Bon Baron à Houx (Yvoir). ©EdA

Voilà peu, son domaine, installé à Sorinnes, sur les hauteurs de Dinant, a été labélisé Fair’n Green. Une certification qui reconnaît les efforts fournis d’un point de vue durabilité. "Ça va très loin au niveau de la vigne. Ça prouve qu’on est durable au niveau du sol, mais aussi au niveau de la cuverie. Il n’y a pas que le contenu de la bouteille qui est important. Comment le vin est venu dans la bouteille compte aussi."

Le Château Bon Baron se distingue sur plusieurs plans. Notamment par sa faible consommation en eau. "Un domaine viticole en général utilise entre 10 et 30 litres d’eau pour la fabrication d’un litre de vin. Nous sommes descendus à 1,2 litre pour un litre de vin." Le nettoyage des cuves, des barriques et des machines d’embouteillage se fait à la vapeur. "Ça prend plus de temps, mais on ne consomme presque plus d’eau."

Des techniques inspirées d’autres domaines où Jeanette a suivi des stages, en Allemagne notamment. "J’ai cumulé pas mal de choses", confie celle dont la curiosité et l’envie de s’améliorer ne sont jamais assouvies.

Bouteilles plus légères

Le domaine maîtrise par ailleurs sa consommation d’électricité grâce au placement de panneaux photovoltaïques et à l’installation de lampes LED. Quant au poids des bouteilles, il a été diminué. Le domaine a recours à des bouchons recyclables, en fibre de canne à sucre, produits dans la région liégeoise.

La "bonne baronne" dans ses terres. ©EdA

Dans les vignes, une technique encore peu connue est pratiquée: l’usage d’un tracteur qui permet de travailler des deux côtés de la vigne en même temps, au moyen d’une machine spéciale. "Cela permet de diminuer de moitié l’utilisation de gasoil, souffle Jeanette avec son accent hollandais délicieux. On ne passe qu’une ligne sur deux." Et c’est ce qui étonne lorsqu’on gambade entre les lignes de vignes, à Houx (Yvoir), où nous nous sommes donné rendez-vous. Un chemin de passage sur deux est laissé sauvage. Un plus pour la biodiversité, pour la richesse du sol.

"La qualité ne passe jamais de mode"

Le domaine Bon Baron est le premier domaine belge certifié Fair’n Green. Un label exigeant, lancé en Allemagne en 2013, et présent actuellement dans une dizaine de pays. Pour parvenir à cette certification, les entreprises désireuses d’être labélisées sont épaulées. Un plan de développement individuel est établi. Et des rencontres entre vignobles sont organisées. "Chaque domaine a ses forces et ses faiblesses . On s’inspire les uns les autres pour s’améliorer encore." D’après Jeanette, cette labellisation ne peut pas être acquise du jour au lendemain. "Je travaille la durabilité depuis plus de 10 ans", confie-t-elle.

Avant d’être labellisé, un audit poussé est réalisé. "Il est aussi demandé d’introduire un plan pour le futur, pour augmenter encore la durabilité." Car elle ne s’arrête pas avec la certification, valable un an seulement. "Un nouvel audit est réalisé chaque année. Il y a toujours à faire pour aller plus loin." Jeanette ajoute: "Les vignes vont survivre beaucoup plus longtemps que moi-même. Alors, je plante pour les futures générations." Elle conclut: "La qualité ne passe jamais de mode. La certification, c’est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que je suis dans le bon, c’est encourageant."