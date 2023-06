Sosoye et Hun: 1,6 million€ de travaux post-inondations

La réfection de cette voirie était dans les cartons bien avant la montée des eaux. "Mais la rue n’était pas encore dans cet état. Elle a été méchamment amochée avec les inondations." L’intervention sera plus conséquente que prévu. À l’époque, une trentaine d’habitations de Sosoye avaient été impactées par les pluies torrentielles.

Concrètement, le système de canalisation va être revu. Un bureau d’études s’est penché sur le dossier. L’intervention sera limitée à la rue de Falaën, jusqu’au pont en contrebas (au-dessus duquel passent le RAVeL et les draisines de la Molignée).

"C’est un tronçon qui est souvent sous eau et pas uniquement lors des inondations, précise Isabelle Pire du bureau d’études C2 Project, impressionnée par les images enregistrées par les riverains lors de la catastrophe. Certains m’ont montré des vidéos. Ils ont été inondés par deux fois. C’était un truc de fou, un truc de dingue !"

Éloigner l’eau des habitations

L’intervention va permettre d’améliorer la situation. "Il est prévu de remettre un caniveau d’un mètre de large sur 50 cm de profondeur, à ciel ouvert, au centre de la rue, pour reprendre les eaux pluviales et éloigner l’eau des habitations . Le tout sera recouvert d’une grille", poursuit l’auteure de projet. Un autre tuyau, pour le ruissellement des eaux usées, sera aussi posé.

Le nouveau système imaginé permettra de capter davantage d’eau. "Le fait qu’il y ait une double pente vers le centre de la rue va permettre non seulement d’éviter que le ruisseau longe les maisons en sous-terrain, mais aussi d’accueillir, en cas de fortes pluies, un certain volume d’eau sur la route. Si la canalisation est remplie, on pourra contenir encore 10 cm d’eau en surface… et gagner du temps." Elle ajoute: "On fait le maximum pour recevoir le plus d’eau possible. Mais on doit aussi s’adapter par rapport à l’égouttage installé en aval de la rue, pour qu’il puisse recevoir l’eau." Sans compter qu’on n’est jamais à l’abri d’une situation exceptionnelle.

Une fois le chantier de canalisations terminé, la rue de Falaën sera proprement réasphaltée.

Printemps 2024

Les remarques des riverains ont été entendues lors de la récente réunion. L’avant-projet sera adapté, dans la mesure des possibilités. "Des habitants souhaiteraient notamment qu’on commence l’intervention un peu plus haut, car l’eau vient des champs. On ne demande pas mieux. Le problème, c’est le budget limité. Les matériaux ont fortement augmenté. Les travaux en général ont pris 25 à 30%."

Une fois le projet bouclé, il tracera sa route dans les méandres des administrations. Un permis notamment sera nécessaire.

D’après Isabelle Pire, les travaux pourraient démarrer d’ici le printemps 2024. Le chantier coûtera 800 000 €. La Commune d’Anhée interviendra à hauteur de 40% du montant. Le reste sera financé via le PIC, le fonds régional pour les investissements communaux, et l’intervention du fonds des calamités.

D’après la représentante du bureau d’études, les nouveaux aménagements ne régleront pas pour autant les problèmes sur l’entièreté du bassin-versant. Pour elle, il faudrait, de manière générale, retenir l’eau au fur et à mesure, par des champs cultivés de manière différente, via des plantations ou d’autres techniques. "Car les eaux viennent de bien plus haut. Ce qui serait intéressant (NDLR: une réflexion serait en cours à ce sujet), ce serait de créer des bassins d’orage pour capter les eaux en amont avant qu’elles aient le temps de tout dégringoler."