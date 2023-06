Permis refusé pour le projet éolien de la Salazine

Ce jeudi, nous apprenons que le permis unique (Classe 1) a été refusé par le Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Une décision particulièrement motivée que l’on retrouve dans un dossier d’une quarantaine de pages. Ce dernier y reprend les avis négatifs et autres remarques, notamment rendus par les communes concernées. Trop grande proximité avec les lisières forestières, projet non conforme au plan de secteur, présence de zones Natura 2000 et d’intérêt paysager à moins de 10km, dégradation du patrimoine et du paysage, dépréciation immobilière et touristique, développement anarchique des éoliennes, impact sur la faune et la flore ne sont là que quelques arguments repris dans la décision.

Manuel van Eyll, membre du collectif “Stop éoliennes Spontin”, pointe également l’avis positif mais fortement conditionné du pôle Environnement. Ce dernier préconise, pour les oiseaux, un arrêt des éoliennes, entre le 1er avril et le 31 octobre, entre le coucher du soleil et le lendemain matin, lorsque plusieurs conditions sont rencontrées (qui concerne l’absence de pluie, la vitesse du vent et la température de l’air). “Autant dire qu’implanter des éoliennes dans ces conditions ne serait pas du tout rentable. On s’attend à ce qu’Eneco Wind introduise un recours d’ici une dizaine de jours mais pour l’instant, on savoure. On ne s’est pas battu pour rien. ”

Vivaqua étudie un projet éolien

Les membres du collectif restent néanmoins vigilants car ils ont appris, en consultant ce dossier, que le fournisseur d’eau Vivaqua étudiait actuellement un projet éolien sur ses terrains, qui jouxtent ceux de la Salazine. Un projet commun avec la société Eneco ne serait par ailleurs pas à exclure.