Ciney: des agriculteurs en colère après la vente de terres agricoles par la Ville

Les agriculteurs s’étaient donné rendez-vous ce lundi matin devant l’administration communale de Ciney. À 8h30, heure à laquelle se réunit habituellement le collège communal. Ironie du sort, ni l’échevine de l’Agriculture Anne Pirson, ni l’échevin du Patrimoine Jean-Marc Gaspard n’étaient présents. Tant pis. Le bourgmestre Frédéric Deville a reçu la délégation avec des effectifs réduits.

Les agriculteurs attendaient avec beaucoup de détermination des explications quant à la vente par la Ville de 20 ha de terres agricoles, à Chapois. La parcelle a été cédée au Service public de Wallonie, Département Nature et Forêts, qui en fera une réserve naturelle. La terre pourra être cultivée, mais sous de strictes conditions. L’acte devrait être signé dans le courant du mois de juillet.

Mettre de l’ordre, rendre accessible

"Le problème ici est local mais on le voit partout en Wallonie: de plus en plus de terres appartiennent à des autorités publiques, dénonce Marianne Streel, présidente de la FWA. Avec quel type d’agriculteur on travaillera demain ? En Wallonie, 64% des terres n’appartiennent pas à des privés. On est dans un basculement où le pâturage extensif est valorisé sans tenir compte de la place qu’occupe déjà l’agriculture. Ciney est le berceau du Blanc Bleu Belge."

L’ambition communale première était de remettre de l’ordre dans les baux liés aux terres agricoles communales. Rendre à César ce qui est à César. Cesser les sous-locations abusives où le prix est parfois doublé, triplé par le locataire officiel. Et autres dérives.

La vente de cette parcelle de 20 ha était aussi l’occasion de rendre la terre plus accessible aux jeunes agriculteurs. "Ils auraient morcelé la parcelle s’ils voulaient vraiment que ça revienne aux jeunes !", dément un agriculteur d’Haversin, Koenraad Hoste. Lui a fait le choix de remettre ses terrains à son neveu via un bail de carrière. Mais tous n’ont pas cette chance. "Comment exploiter à long terme sans aucune sécurité ? À tout moment, si on ne respecte pas les conditions du DNF pour protéger la biodiversité, si on épand, si on travaille la nuit, on peut être éjecté", s’inquiète-t-il.

Colruyt et le DNF dans le même sac

Pour Marianne Streel, qui plaide pour une autonomie alimentaire européenne, il s’agit d’arrêter d’opposer production et protection environnementale. L’agriculture wallonne permettrait un revenu décent pour les agriculteurs et servirait l’alimentation locale. Elle conclut que les restrictions qu’amène le DNF ne sont pas viables en termes de rendement, parlant de contrat précaire. Même si la mise à disposition est gratuite. "Quand c’est faillite, c’est plus nous. Après nous c’est qui ? Des grosses entreprises avec encore moins d’objectifs de durabilité", résume-t-elle.

Pourquoi ne pas parceller cet espace et la vendre à des agriculteurs privés ? Le bourgmestre Deville relève la crainte du collège que ces terres sortent du domaine public et n’aillent à des entreprises comme Colruyt. "Pour moi, en termes de liberté de culture, le DNF, Colruyt ou Terre-en-Vue, c’est la même chose. Avec toutes les clauses environnementales que ceux-ci imposent", conclut la présidente de la FWA.