Douze concerts gratuits pour la Fête de la Musique à Dinant

Onze concerts gratuits seront programmés ces 23 et 24 juin 2023 à l’occasion de la Fête de la Musique, à Dinant. Ceux-ci auront tous lieu au kiosque “Le Tour de Monsieur Sax”. Dinant fera la part belle à toutes les musiques : pop, jazz, chanson française, musique classique, musique du monde,… A l'affiche, dans l'ordre de la programmation : Freyd ! et NØ Steam le vendredi. Atelier musicaux parents/bébés, Orchestre d’harmonie du conservatoire Sax, Pape de la Kora, FEM – Quatuor Alfama, What the Funk ?, Antoine Armedan, Furio, Gustrave Brass Band et DJ Young T le samedi.