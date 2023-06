Viol présumé d’une jeune fille de 20 ans à Doische : des auditions et un examen médical de la victime demandés

Dans cette affaire, hormis la déclaration de la victime présumée, il n’y a pas d’élément à charge, soulignait la défense. “On n’a pas d’expertise de crédibilité des dires de la victime, on n’a pas l’audition du couple chez qui la jeune fille s’est rendue après les faits. On ne peut pas condamner quelqu’un uniquement sur base des déclarations d’une victime”, plaidait Me Donatangelo.

Un avis suivi par le président du tribunal qui a ordonné, ce vendredi, la réalisation d’un examen médical de la victime (exploration corporelle) et l’audition de plusieurs occupants du camping.