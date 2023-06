Vresse-sur-Semois : un jeune fou du volant tabassé après avoir poussé un sexagénaire avec une batte de baseball

Un habitant du quartier né en 1957, malade et qui a du mal à s’exprimer, croise sa route et lui fait un geste pour lui demander de rouler moins vite. Très énervé, le jeune conducteur rentre chez lui et ressort avec une batte de baseball qu’il place sous le menton du sexagénaire et le pousse. L’homme tombe au sol et se brise le col du fémur. Il est aujourd’hui hospitalisé.

Un voisin, énervé par cette scène, défonce la porte du jeune conducteur, l’empoigne, le met à terre et le tabasse. Un PV a été dressé à son encontre. Le jeune conducteur, roué de coups, a quant à lui été placé sous mandat d’arrêt et sera déféré devant un juge d’instruction ce samedi.