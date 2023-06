Dinant: un protégé de John Williams compose pour le concours international Adolphe Sax

Lors de chaque édition, une œuvre imposée est spécialement créée pour les finales par un compositeur de renom. Cette huitième édition sera marquée par un imposé du compositeur gantois Dirk Brossé. L’artiste compte plus de 400 œuvres à son actif. Il a dirigé les plus grands orchestres du monde et compose pour le théâtre et le cinéma. Il est notamment l’auteur des bandes originales du film Daens (nominé aux Oscars en 1993).

En 2009, Dirk Brossé a été choisi par John Williams (compositeur attitré de Steven Spielberg) pour diriger la tournée mondiale Star Wars in Concert. Il a collaboré avec des artistes de renommée mondiale tels que José Van Dam, Barbara Hendricks, Toots Thielemans, Hans Zimmer et Youssou N’Dour.

En 2013, la musique qu’il a réalisée pour la série Parade’s End de la BBC-HBO lui a valu d’être nommé aux Emmy Awards.

Après le succès populaire de la bande originale du film Notre Nature (2022), il signe Mantra Canto And Capriccio, une composition tout en finesse dont les mouvements mélodieux exalteront les qualités lyriques des six finalistes du concours Sax.

Sur 264 candidatures, 96 saxophonistes ont été retenus (78 hommes et 18 femmes), en provenance de 19 pays. La Belgique sera représentée par quatre candidats.

Les premières phases de la compétition se tiendront au centre culturel de Dinant, dès le 29 octobre prochain. Les finales auront lieu à la collégiale de Dinant les 10 et 11 novembre. Sur un air de Dirk Brossé donc.