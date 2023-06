Ciney : Ils le poignardent dans le dos !

Christopher, 32 ans de Gesves et Jason, 38 ans, de Gembloux, ont écopé de 30 mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine et 200 heures de travail ou à défaut, 20 mois de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir participé à une violente agression sur le parking de la boîte de nuit le Cocoon à Ciney. Dans la nuit du 11 mai 2019, les intéressés se sont rendus dans cette boîte de nuit. Au cours de la soirée, Clément a aperçu les deux jeunes hommes qui étaient occupés à prendre des clichés et des vidéos de jeunes filles qui étaient occupées à danser. Il est allé au contact des individus pour leur demander de stopper leurs agissements et a effacé les vidéos prises.