Le premier a empoigné le second, le 21 juillet 2022, dans le cadre d’un conflit de voisinage pour une place de parking. “Il y a un problème depuis un petit temps au sujet du parking car je déborde légèrement devant chez lui. Mais il s’agit d’un emplacement communal… Ce jour-là, je rentrais chez moi lorsqu’il m’a demandé de laisser la place libre pour un de ses amis qui devait venir chez lui le dimanche. Je n’ai pas refusé mais j’ai dit que je me bougerais en temps voulu. Il a alors commencé à insulter ma compagne”, explique le prévenu. “J’ai vu rouge et je l’ai empoigné. Quand je me suis rendu compte de ce que je faisais, je l’ai lâché et il est tombé au sol. ”

Le septuagénaire parle, lui, d’un coup qu’il aurait reçu dans le dos, lequel l’aurait fait tomber au sol. Résultat : commotion cérébrale, traumatisme ligamentaire, contusions cervico-dorsales et 22 jours d’incapacité de travail.

S’il s’agit du seul fait porté à la connaissance de la justice dans le cadre de ce conflit, le parquet de Namur craint néanmoins un nouveau dérapage car ces deux individus sont toujours voisins et la situation ne s’est toujours pas apaisée. “J’ai déjà appelé plusieurs fois la police pour calmer la situation, en vain”, dit la victime. “Mon client entend toujours des noms d’oiseau quand il est dans son jardin et lorsqu’il se gare, son voisin sort toujours en criant “tu as touché ma voiture” alors qu’il n’y a rien”, embraye son avocate.

75h de travail sont requises à l’encontre du Beaurinois qui n’a pas maîtrisé ses nerfs. Jugement le 5 septembre.