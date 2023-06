L’internement requis pour des faits de vol, harcèlement et outrage en région rochefortoise

L’internement a été requis, ce mardi matin par le parquet de Namur, à l’encontre d’un homme poursuivi pour des faits de vol, harcèlement et outrage. En 2015, il a dérobé des machines et outils agricoles à un homme qui lui louait un entrepôt. “Mon client, indépendant agricole, a pris le prévenu sous son aile pour lui permettre de se relancer. Il lui a loué un entrepôt qu’il n’exploitait plus pour 250€/mois. Monsieur a dans un premier temps utilisé ses machines, qui ont ensuite disparu”, plaide la partie civile. Elles ont été retrouvées chez le prévenu lors d’une perquisition.