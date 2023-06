8 ans de prison pour l'incendiaire d'Onhaye

C’est donc le 16 avril que tout commence dans une exploitation agricole, qui sera à nouveau visée le lendemain. Le 18 avril, une autre ferme est la proie des flammes. Au total, 26 bêtes perdent la vie.

Le préjudice matériel est important. "Des tracteurs ont aussi brûlé, des panneaux solaires ont fondu et une dizaine de tonnes de céréales ont été inutilisables", ajoute le conseil de la compagnie d’assurances, une des parties civiles. Une caméra de surveillance a filmé le prévenu au volant de son véhicule passer à 8 reprises à proximité des faits. "

Le lendemain, vers 5h20, la voiture du propriétaire de son appartement prend feu. Ce même jour, deux autres véhicules brûlent également. Interpellé chez lui, le prévenu se retrouve rapidement sous surveillance électronique. Et quelques jours plus tard, soit le 3 mai, on boute le feu à des cartons là où il réside. Le lendemain, l’appartement voisin est visé. Comme le souligne le juge Hauquier, "à chaque fois, il y a quelque chose qui vous relie à ces incendies. Soit vous êtes l’homme le plus malchanceux du monde, soit vous êtes un pyromane".

Un précédent en 2016

"Ce n’est pas le plus malchanceux, ni un pyromane. Par contre, quelqu’un a voulu qu’on pense qu’il l’était", a plaidé son avocat Me Gruslin. Pour expliquer les faits, l’auteur présumé avance l’hypothèse du complot.

En 2016, le feu a pris chez dans l’atelier de son ex-employeur, un chocolatier bien connu, basé à Verviers. Le prévenu, âgé de 16 ans à cette époque, était le principal suspect. Il contestait. Mais la justice l’a tout de même condamné à trois reprises.

Pour Me Gruslin, les incendies commis à Onhaye par une autre personne ont servi à appuyer la culpabilité de son client dans cet autre dossier, aux enjeux financiers énormes. Son client a même fait l’objet de menaces. Me Gruslin a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute, tandis que le parquet a requis cinq ans.

Le tribunal s’est montré encore plus sévère avec trois ans de plus. Quant aux parties civiles, elles obtiennent réparation pour des sommes oscillant entre 975 et 265 000€.