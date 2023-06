Scandale amoureux entre le bourgmestre et la première échevine de Ciney : Anne Pirson en "mise au vert", les langues se délient à l’hôtel de ville

"L’affaire" fait évidemment des remous dans la capitale du Condroz et les langues se délient au sujet de ce qui est considéré comme un "secret de polichinelle". Si la relation ne date pas d’hier - des sources proches du conseil communal parlent de plusieurs années - elle aurait été découverte par des proches des protagonistes il y a deux semaines. Suite à quoi l’échevine Anne Pirson a disparu des réseaux sociaux et s’est rendue injoignable, optant pour une "mise au vert" de plusieurs jours.

Ce matin, devant l’hôtel de Ville, le sujet était sur toutes les langues, tout comme l’impact de cette relation sur la vie communale. On nous confie : "S’opposer à un, c’était s’opposer à l’autre. Ils géraient jusqu’ici la commune en tandem, parfois au détriment de certains échevins, qui n’avaient rien à dire."

"Le fonctionnement de l’administration communale impacté"

De source politique, on apprend : " Quand ils se disputaient, cela devenait invivable pour tout le monde et cela impactait réellement le fonctionnement de l’administration communale, les gens qui estiment que cette affaire est purement privée doivent le savoir. Cette situation entraîne de facto un manque de disponibilité pour la commune." Le Collège communal, évoquant "une affaire d’ordre privé", ne souhaite pas communiquer sur la situation, qu’on imagine évidemment paralysante, à ce stade.

La récente affaire a pour conséquence de délier certaines langues, notamment sur la personnalité des protagonistes. Un ancien employé communal nous explique : "Je ne juge en rien ce qui se passe actuellement, je veux juste faire part de mon expérience qui me fait encore souffrir, des années plus tard. J’ai eu le malheur de m’opposer au bourgmestre et à la première échevine au sujet d’une de leurs décisions. 'Je pensais que tu étais de notre côté', m’a-t-il dit. Il s’est dès lors montré désagréable, a refusé de me parler, j’ai fait l’objet d’attaques personnelles. Le duo à la tête de la ville m’a retiré tous mes dossiers et j’étais payée à ne rien faire. J’ai développé une pathologie non liée à mon travail et j’ai été absente, il a déclaré aux autres membres du personnel que c’était une 'maladie imaginaire'. J’ai reçu un recommandé 6 mois après avoir découvert que ma vie serait impactée à jamais : j’étais licenciée pour rupture de confiance, 4 jours avant ma reprise. J’ai voulu passer à autre chose et n’ai pas intenté de procédure en licenciement abusif."

Des faits dénoncés à Cohézio, par 4 travailleurs

4 travailleurs, dont notre témoin, ont par ailleurs dénoncé certains faits à Cohézio, service externe de prévention et protection au travail. "Nous avons fait front commun pour faire part d’ un certain mal-être au travail directement lié au tandem à la tête de la commune. L’objectif était de renouer un dialogue, qui avait parfois été rompu depuis plusieurs mois avec certains employés, qui se plaignaient de comportements harcelants du duo ou parfois même déplacés. Si Frédéric et Anne ont des qualités humaines et professionnelles évidentes et reflètent un beau dynamisme, l’envers du décor n’est pas forcément tout rose."