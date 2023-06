Yvoir: sécuriser la carrière oui, mais sans grignoter tout le bois communal

Le sujet a déjà fait l’objet de vifs débats et autres recours ces dernières années entre le monde politique, les carriers, le Département de la nature et des forêts et les riverains.

Jusqu’ici ces derniers étaient fermement opposés aux demandes de sécurisation du site, qui sous-entendaient clairement, selon eux, une extension de la zone d’exploitation dans le bois. Ils ont cette fois un avis plus modéré. Car une sécurisation est nécessaire. Le constat est sans appel. Sous les ronces et les herbes, les failles et les crevasses dans le sol sont bien visibles.

"Un boucan carabiné"

La zone fragilisée du bois n’est en principe plus accessible aux promeneurs. Le chemin de Grande randonnée qui passait par là a d’ailleurs été dévié. Mais les barrières dissuasives ont disparu. Pourtant, le danger guette.

José Demoulin nous conduit un peu plus loin. Là, une vue plongeante sur la carrière s’offre à nous. Les éboulis de pierres et de terres sont spectaculaires. Depuis le 6 juillet 2020, le site est en l’état.

Cette date, le président du Bail Run, le club de jogging d’Evrehailles, s’en rappelle comme si c’était hier. "Je n’entends jamais les détonations de la carrière. Ce jour-là, ça a fait un boucan carabiné. Le tir de mine a été senti jusqu’à Uccle, à l’observatoire sismique", dit-il. Quelques heures plus tard, des tonnes de pierres et de terres dévalaient dans le fond de la carrière. Depuis, personne n’est intervenu pour sécuriser le site. Car, pour ce faire, il faut toucher à une partie du bois communal, qui ne fait pas partie de la zone autorisée d’extraction.

D’où la nouvelle demande récente du carrier qui fait l’objet en ce moment d’une enquête publique. Objectif: sécuriser le site de la carrière de Haut-le-Wastia, en dégageant pierres et terres un peu plus haut dans le bois, au-delà des crevasses, pour éviter de futurs glissements de terrain. "Depuis la dernière fois que je suis venu, ça a encore bougé", confie notre guide.

Des garanties, des résultats

Pour lundi au plus tard, les Yvoiriens doivent se prononcer dans le cadre de l’enquête publique. " On est conscients qu’il faut sécuriser, lâche José Demoulin, par ailleurs représentant du comité des riverains. S’y opposer serait malvenu. On ne veut pas dire non pour dire non. Mais ce qu’on ne veut pas, c’est que la carrière voit cela comme une autorisation de grignoter tout le bois et de poursuivre l’exploitation. Car pour sécuriser, il faut extraire. "

Les riverains reconnaissent que le nouveau dossier présenté est mieux ficelé. "Les autres fois, c’était trop gros. On sentait que l’unique objectif était de poursuivre l’exploitation , d’anticiper la modification du plan de secteur. "

Les riverains souhaitent que l’opération de sécurisation se limite au strict nécessaire, que les carriers travaillent par paliers, en partant du dessus, que des restrictions soient mises en place concernant les tirs de mine qui fragilisent la roche. Ils aimeraient qu’une analyse des nuisances et des risques soit réalisée et qu’un monitoring de la roche soit effectué régulièrement. Ils attendent aussi une obligation de résultats, des garanties quant à la consolidation du site et un contrôle du travail effectué. "On essaie d’être constructifs mais de leur côté, il ne faut pas qu’ils jouent avec nos pieds…"

Les riverains font un pas. Ils espèrent que les carriers en feront de même.