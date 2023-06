Double tentative de meurtre sur le territoire de la zone de police Flowal

Une double tentative de meurtre a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche sur le territoire de la zone de police Flowal, indique le parquet de Namur. Sur le coup de minuit, une personne a appelé la police en disant qu'elle se sentait menacée par des agissements suspects, désignant un auteur. Cet auteur s'est présenté au même moment au grand hôpital de Charleroi, une balle lui avait été tirée dans le pied. L'unité spéciale de la police de Charleroi a été interpeller l'auteur du coup de fil initial, qui a ouvert le feu, il détenait 3 armes chez lui. Il a finalement été appréhendé, non sans s'être rebellé au passage. Les deux protagonistes ont été interpellés mais non pas encore pu être entendus vu leur état d'imprégnation alcoolique. Le dossier a été mis à l'instruction du chef de double tentative d'assassinat et de port d'armes prohibées, l'auteur de l'appel ayant tiré sur une autre personne, mais aussi sur la police.