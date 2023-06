Profiter des plaisirs de l’eau à Namur et Yvoir

Fin de l’été dernier, Christophe de Fierlant, artiste peintre et poète s’est lancé le défi de poétiser la capitainerie du Port Henri Hallet à Namur en redécorant complètement l’établissement. Une nouveauté artistique, initiée par le Port Autonome de Namur, dont les visiteurs peuvent profiter cet été. La capitainerie est devenue une véritable œuvre d’art. En plus de la peinture vive et abstraite, l’artiste a intégré quelques vers de poésie à son œuvre gigantesque. 30 litres de peinture ont été nécessaires pour mener ce projet à bien.

Les Guinguettes du Kayak à Godinne

S’amuser sur et autour de l’eau, c’est aussi possible à Godinne où les Guinguettes du Kayak reviennent chaque dimanche, dès ce 2 juillet jusqu’au 28 août, en bord de Meuse (rue Grande 27). “Le comité Kayak vous propose de profiter de la vue magnifique, des bières locales, des paddles, des kayaks et d’une pointe de jazz manouche. De 15h à 18h, nous mettons en effet notre ponton et notre matériel nautique à votre disposition”, précise le comité.