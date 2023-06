De grands noms au Dinant Jazz, en juillet à l’abbaye de Leffe

L’édition 2023 du festival dinantais propose une affiche d’exception autour de son parrain, l’harmoniciste Grégoire Maret. Appelé par les plus grands – Herbie Hancock, Prince, Sting, Marcus Miller, Elton John, sans oublier Toots Thielemans dont il est l’héritier incontesté – Grégoire Maret sera les trois soirs sur la scène dinantaise avec deux projets différents. Une soirée funk-R’n’B le vendredi, entouré de Richard Bona, Greg Hutchinson, Jason Rebello et Franck McComb le claviériste et chanteur le plus proche de Stevie Wonder. Et en première européenne, l’harmoniciste présentera son prochain album consacré aux musiques d’Ennio Morricone. On peut s’attendre à ce que Grégoire Maret, aussi généreux que talentueux, ne monte sur scène avec d’autres formations ; il sera en tout cas présent lors de la messe traditionnelle du dimanche matin.