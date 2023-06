Dinant: le nouveau clip de Robert Closset, l'échevin chantant (vidéo)

Tout est prêt, l’édile chantant débarque avec son orchestre. Lui en souliers vernis et veston en soie aux motifs fleuris, le reste du groupe tout en blanc. Mickaël, le cameraman, s’apprête à immortaliser le clip, tandis qu’un pilote de drone capte la scène de haut. Cette fois, c’est la bonne. Initialement, le tournage avait été programmé jeudi passé, mais ce fut le déluge.

Le décor, outre le paysage: des logos de la cité mosane et une voiture de sport garée juste à côté. Une Chevrolet Corvette. Faut que ça en jette.

Après le cultissime "Ma Carine"

C’est parti pour l’enregistrement des images. Le son, évidemment, c’est du play-back, la chanson a été enregistrée en studio. Son titre: Sourire à l’amour. Ça commence comme ça: "Je suis heureux, j’ai trouvé l’amour." Refrain: "Que la vie est belle quand on est aimé." L’inspiration: les Serpents noirs.

Tout cela est bon enfant, dans une ambiance de kitsch assumée. Les DVD seront vendus au profit du Télévie, d’ici quelques semaines. Avec sept titres au total. Dont le déjà cultissime Ma Carine, chanson d’amour de l’échevin à sa moitié. Sur le site du journal, lavenir.net, en deux mois, cette prestation musicale avait fait exploser les datas: 75 000 vues. Avec les consultations sur YouTube, on arrive à 100 000 visionnages. L’artiste amateur n’en revient pas lui-même.

Voilà qui le pousse à persévérer. Il vendra également des clés USB contenant son répertoire assurément unique, au profit de la lutte contre le cancer.

Une chanson de plus est en boîte. Il reste à évacuer la remorque agricole et tout ce qui la décore. Dont des pots de fleurs. À Dinant, on ne s’ennuie jamais.