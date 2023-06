Au clair de lune “Un voyage nocturne dans la forêt et sur les hauteurs du Parc Animalier pour ressentir son ambiance douce et mystérieuse sous les étoiles, observer la nature et ses habitants au clair de lune. Les loups chantent, les hiboux ululent, les feuilles frissonnent… Une immersion au cœur de la vie nocturne du Parc !” Les 02/07 et 29/07 à 21h. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visites-exclusives/au-clair-de-lune

Le Parc rien qu’à vous, à l’aube “Une découverte du Parc Animalier, avec les premiers rayons du soleil, sur ses sentiers forestiers et le long de ses immenses plaines pour s’imprégner de la nature qui s’éveille et observer, en toute intimité, les animaux qui y vivent. Un bain de nature exclusif dans l’atmosphère ressourçante, fraîche et légère des premières lueurs du jour !” Tous les mercredis et dimanches de juillet et août, à 7h30. Plus d’infos : grotte-dehan.be/visites-exclusives/parc-exclusif-matinales

Le Parc rien qu’à vous, au crépuscule “Aux heures dorées du soir, cette balade privilégiée emmène les visiteurs sur les hauteurs du Parc Animalier. Explorer des lieux inédits, contempler les animaux qui peuplent ces terres et prendre conscience des richesses de cette belle nature environnante…” Tous les mardis et jeudis de juillet et août, à 17h45. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visitesexclusives/parc-exclusif-crepusculaires

Histoires de Louveteaux “Direction le Parc Animalier pour une rencontre avec le loup, spécialement adaptée aux petits aventuriers et à leur famille ! Accompagnés de leurs parents, les enfants sont plongés dans l’univers fascinant de ce grand prédateur. Une visite exclusive pour observer les loups, écouter leurs histoires et apprendre une foule de choses passionnantes sur cet animal mystérieux.” Les 01/07, 29/07, 19/08, à 17h45. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visites-exclusives/histoires-de-louveteaux

Sur la piste des Grands Prédateurs “Un rendez-vous dans le Parc Animalier, à la tombée de la nuit, pour découvrir et contempler 4 grands prédateurs d’Europe : les ours bruns au cœur de leur colline, les gloutons, observables en Belgique uniquement au Domaine, les loups et leur meute, et les lynx, grands seigneurs des forêts. Une belle occasion de se familiariser avec ces espèces étonnantes et apprendre une foule de choses passionnantes sur elles.” Les 08/07, 15/07, 22/07, 05/08, 12/08, 26/08 à 17h45. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visitesexclusives/grands-predateurs

Bains de forêt “Une initiation au Shinrin-yoku, cette tradition ancestrale japonaise connue sous le nom de “bain de forêt”, le temps d’une promenade guidée dans la forêt du Domaine. Un contact authentique et ressourçant avec les arbres, les végétaux en faisant appel à ses 5 sens. Toucher, sentir, écouter, respirer…. Une expérience en harmonie avec la nature qui détend, libère et apaise l’esprit.” Les 08/07, 12/08 et 09/09 à 08h00. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visites-exclusives/bains-deforet

À la recherche de la rivière perdue “Du Gouffre de Belvaux (au cœur du Parc Animalier) au Trou d’Enfaule jusqu’au centre de la terre, cette visite exclusive suit le trajet mystérieux de la Lesse et permet d’en apprendre davantage sur cette rivière au fort caractère. Elle se termine en beauté avec la découverte de la plus belle de ses œuvres : la majestueuse Grotte de Han !” Les 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 à 17h45. Plus d’infos : grotte-dehan.be/visites-exclusives/riviere-perdue

Balades gourmandes “Une balade culinaire au clair de lune au cœur du Parc Animalier. Des haltes gourmandes y sont prévues à différents endroits afin de goûter à de nombreuses spécialités du terroir tout en profitant du spectacle naturel aux alentours, de la forêt, des animaux… Ces pauses gourmandes sont accompagnées des commentaires d’un guide sur la nature environnante, les animaux du Parc… Une magnifique soirée à savourer sans modération !” Les 18/08 et 19/08 à 18h30. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visites-exclusives/baladesgourmandes

Visite Han-chanté “Une visite exclusive de la Grotte de Han, ses immenses salles, ses galeries aux mille et une beautés géologiques, combinée à un concert live de chanteuses lyriques dont la talentueuse mezzo-soprano Marie-Catherine Baclin. Un voyage souterrain coloré d’une touche musicale teintée de poésie et d’émotions… “Le 09/09 à 18h00. Plus d’infos : grotte-de-han.be/visites-exclusives/han-chante