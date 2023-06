Les domaines du "Château Bon Baron" à Dinant et de "La Falize" à La Bruyère, reçoivent des awards du guide des vins belges du Gault&Millau

Le célèbre guide Gault&Millau vient de sortir une première édition consacrée aux vins belges. Il présente 82 domaines et détaille plus de 172 vins. Un jury de 30 sommeliers et experts, sur base de dégustations à l’aveugle, y a sélectionné 42 coups de cœur dont 18 ont été récompensés d’un "Belgian Wine Award 2023", dans cinq catégories différentes.