Walcourt/Charleroi/Fleurus : plusieurs vols avec effraction commis, dont certains pour se venger d’une rupture sentimentale

Ces vols ont été commis à Tarcienne (Walcourt), Fleurus et Charleroi. Ils avaient été préparés. Des véhicules, des gants et des cagoules ont par exemple été utilisés. Chacun des participants avait un rôle bien précis. Le butin était partagé et parfois revendu.

L’un des prévenus, qui venait tout juste d’avoir 18 ans, reconnaît avoir été à l’instigateur de plusieurs méfaits. “Je ne leur ai pas mis le couteau sous la gorge mais oui, la plupart des idées venaient de moi. J’ai voulu me faire remarquer aux yeux de mes parents de qui je n’ai pas eu assez d’affection. Mon séjour en prison m’a réveillé, ça a été une bonne leçon”, explique ce prévenu qui a également vendu une Chevrolet qu’un ami, qui lui devait de l’argent, lui avait prêtée.

Un énorme traumatisme

Un couple et leur fille se sont constitués parties civiles. Ils réclament un dommage de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le cambriolage qu’ils ont subi, alors qu’ils étaient en vacances en Italie, les bouleverse encore aujourd’hui. Car leur maison a été rancardée par leur ancien beau-fils. “Il a été accepté et accueilli dans la maison, il faisait pratiquement partie de la famille. La rupture a eu lieu un an plus tôt, en juillet 2017, après trois ans de relation. Ce n’est pas un simple vol mais une vengeance planifiée, orchestrée et maturée qui a été commise. Il a été jusqu’à prendre les guitares dont il connaissait la valeur sentimentale”, plaide le conseil de cette famille. Un second vol, celui de Fleurus, a également été commis pour se venger d’une rupture sentimentale.

Le parquet de Namur pointe le profil des prévenus : des jeunes tout juste majeurs au moment des faits et dont l’évolution a été positive depuis leur interpellation en 2018. Aujourd’hui, ils travaillent tous ou sont encore aux études (Ndlr : sauf un qui émarge à la mutuelle). Raisons pour lesquelles des mesures de faveur sont demandées. Jugement le 13 septembre.