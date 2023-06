Des ballots en feu à Somme-Leuze

Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus ce vendredi matin, peu après 9h00, pour un feu de ballots qui s’est déclaré rue de Petite-Somme, à Somme-Leuze. Des renforts de la zone Luxembourg et Hemeco sont également intervenus sur place. Plusieurs citernes, une autopompe, une pompe grand débit et une auto-échelle ont notamment été dépêchées sur place. La cause de l’incendie n’est pas encore connue.