Au numéro 7 de la chaussée de Dinant, juste à côté du lavoir, les techniciens s’affairent. L’installation des deux machines qui permettront de retirer et de déposer du cash d’ici quelques jours dans le centre d’Anhée est minutieuse. Une zone blindée, véritable bunker sécurisé, est aménagée à l’arrière des distributeurs. Au plafond, les caméras guettent.

Dans la rue, attirés par l’enseigne Bancontact fraîchement placée, des automobilistes s’arrêtent. C’est jour de marché. "Ce n’est pas encore ouvert, encore un peu de patience", souffle Olivier Hanoul, grâce à qui le retour du cash a été rendu possible.

L’Assessois qui réside à Warnant est issu du milieu bancaire. Il tenait à l’époque l’agence ING d’Anhée, avant d’être contraint de la fermer, vu la diminution importante du nombre de passages. "Chauffer, éclairer, assurer, alors que 6 personnes sur 10 ne viennent plus en agence, ou une fois par an maximum, ce n’était plus tenable. Ne pas fermer à ce moment-là n’aurait fait que reporter le problème. Anticiper, c’est se préparer à l’avenir", dit-il.

Aujourd’hui, avec trois associés, il cogère quatre agences à Ciney, Dinant, Barvaux et Marche-en-Famenne. Ils ont pris la décision de s’unir pour tenir le cap, préserver le contact humain avec la clientèle et faire face à l’évolution du secteur (NDLR: de nouvelles fermetures d’agences ING sont encore attendues le 1er juillet à Beauraing, Wellin, Rochefort, Manhay ou encore Wépion).

L’opportunité du lieu

L’idée du distributeur Batopin trotte dans la tête du financier depuis un certain temps. "En tant que banquier, j’étais au courant à l’époque que les quatre grandes banques allaient lancer un réseau de distributeurs et qu’ils cherchaient des endroits. "

Dans un premier temps, Olivier Hanoul met la Commune en contact avec la société Batopin. Mais rien ne bouge.

Finalement, le Warnantais décide de prendre les choses en main. "En revenant de Dinant, je suis passé devant ce local qui était à vendre. C’est un lieu de passage avec du parking. J’ai contacté Batopin pour savoir s’ils seraient d’accord de s’installer là. Ils se sont assez vite positionnés." Il confie: "L’opportunité du bâtiment a fait que. Et il n’y avait plus de distributeur depuis la fermeture de l’agence… il y avait peut-être un peu de culpabilité derrière."

Aménager un local et répondre aux exigences de Batopin n’est pas simple. "Il a fallu faire une étude de sol car chaque machine pèse une tonne. Elles ne peuvent pas être posées partout. Des châssis spécifiques ont aussi dû être placés". Une autorisation pour l’installation de deux extracteurs d’air a par ailleurs dû être obtenue auprès de la copropriété. Un permis pour diviser la surface en deux a aussi été sollicité, car Batopin n’exploite que la partie à rue. "Les deux espaces doivent être bien distincts, avec des entrées séparées", précise Olivier Hanoul qui souhaite louer l’arrière à un indépendant. "Car avec Batopin seul, ce n’est pas rentable."

Sur du long terme

Le propriétaire a signé un bail de 9 ans avec la société. "C’est rassurant. Cela prouve qu’ils ont l’intention de rester et de ne pas faire disparaître l’argent liquide, contrairement à ce qu’on entend souvent." Les deux distributeurs seront en principe opérationnels dès ce week-end. Une bonne nouvelle pour les Anhétois "et aussi pour moi ", insiste le Warnantais qui profitera également du retour du cash près de chez lui.