Finnevaux : deux jours de concerts sous les arbres chez Didier Laloy

Cet été, seules deux dates sont prévues. "Pour ne pas faire de l’ombre au festival de l’Allumette qui est organisé un an sur deux à Mesnil-Église (NDLR: les 27, 28 et 29 juillet)."

Le premier événement se tiendra le samedi 8 ju illet. Une "promenade de concerts " sera proposée, au fil des voix de femmes. "On avait envie de sortir du jardin et d’aller un peu plus à la rencontre des habitants de Finnevaux. Car certains ne savent pas encore qu’on organise des événements. Et c’est pour eux qu’on le fait à la base."

Le rendez-vous est fixé à 16h30 à l’église de Finnevaux. Le deuxième arrêt se tiendra dans un jardin proche, avant la cour d’une ferme voisine. Pour finir dans la propriété de Didier Laloy. Au programme: Aurélie Dorzée (violoniste, folk singulier), Julie Mossay (chant lyrique), l’animatrice de Classic 21 Julie Compagnon (folk, soul, blues) et enfin Kareyce Fotso (Afro world). "Chaque concert durera 45 minutes. Entre les deux premiers, un moment d’échange, durant lequel il sera possible de manger un bout, est prévu. Les spectateurs peuvent aussi emmener leur pique-nique." 200 personnes maximum pourront assister à cet événement unique.

Une seconde date, tournée vers les familles, est fixée le samedi 19 août, au fil des voix d’hommes cette fois. La journée débutera avec un spectacle jeune public d’André Borbé. Didier Laloy montera ensuite sur scène avec le groupe S-Tres (compositions inspirées des musiques du monde). Greg Houben prendra le relais avec du jazz pop poétique. La soirée se terminera avec un concert de Marka (pop rock). Le papa d’Angèle et Roméo Elvis (on peut rêver d’une surprise !) connaît bien Didier Laloy. Il a enregistré son dernier album chez lui. "Ma femme et ma fille ont fait les chœurs dessus, souffle l’accordéoniste . Et il enregistrera ici aussi son prochain album". Un espace de jeux en bois, à l’ancienne, sera par ailleurs installé. Pour la sonorisation, Didier Laloy a le soutien des centres culturels de Beauraing et Dinant.

L’été dernier, les concerts organisés sur quatre jours avaient attiré 1200 personnes. "C’est gai de voir l’enthousiasme des gens. Mais aussi de voir le plaisir qu’ont nos propres enfants (11, 18, 20 et 22 ans). Ils invitent leurs copains, c’est comme un petit festival pour eux." La mise en route de ces spectacles est "énergivore et stressante" pour Didier, son épouse Marie, et l’équipe qui les entoure. Qu’importe, tant l’expérience est grisante.

Entrée/jour (8/07 ou 19/08): 20€. Pass 2 jours: 30€. Pas de concerts gratuits cette année, mais l’entrée est gratuite pour les -16 ans grâce à un partenariat avec la Commune d’Houyet. Solution de repli prévue en cas de pluie. Adresse: 2, rue du Village à Finnevaux (Houyet). Rés. info@concertsouslesarbres.be. Infos: 0495/43 00 56.