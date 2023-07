Houyet: un chantier primordial... pour le port d'Anvers

L’ouvrage en question fatigue, en tout cas pour une moitié. Si l’une des deux voies repose sur un tablier en béton en très bon état, l’autre était soutenue par une structure en acier qui, après une septantaine d’années, montrait des signes de faiblesse.

Ici passe la ligne Athus-Meuse, qui relie le port d’Anvers au sud de l’Europe. Le fret représente deux tiers du trafic sur cette portion d’un parcours d’une importance économique capitale. Mais avec des convois d’une centaine d’essieux représentant 20 tonnes de pression chacun, on comprend que des fissures sont apparues dans l’acier. Un tel pont supporte des contraintes seize fois supérieures à un trafic autoroutier. Donc, ce sont les grandes manœuvres, dans une vallée très peu accessible.

D’Andenne à Walzin, en passant par Ronet

Les 10 et 11 juin derniers, l’ancienne structure métallique a été démontée. Ce samedi, on a placé quatre des huit poutrelles qui vont reconstituer le tablier. Sur la rive gauche, jusqu’à la pile centrale, ce qui a permis de maintenir la circulation des kayaks, par contre interrompue dimanche pour la pose des quatre autres poutrelles, entre la pile centrale et la rive droite.

Parallèlement, l’entreprise adjudicataire (Galère) a mis la moitié de la rivière à sec pour refaire le pilier qui soutient l’ouvrage par le milieu. Ce n’était pas prévu au départ, mais on se souvient du coup d’eau, il y a deux ans. Une telle pile posée sur de la roche peut être fragilisée, comme on l’avait déjà constaté lors de la réfection d’un autre pont ferroviaire sur la Lesse, à Chaleux.

L’opération de ce week-end peut être qualifiée de particulièrement complexe: on parle de poutrelles de métal de 32 mètres de long, pesant chacune un peu plus de 25 tonnes. Dans cette vallée encaissée, impossible de les amener par camion. Elles ont été fabriquées par l’entreprise andennaise "Techno Metal Industrie" (basée à Seilles), sous-traitante de Galère. Elle les a livrées par la route à Ronet (les anciens ateliers du chemin de fer), où on les a placées sur des wagons en direction de la Lesse. Sur place, elles ont été posées à l’aide d’une grue ferroviaire. La suite: couler du béton pour solidariser le tablier du pont, puis reposer des rails. La voie pour l’instant en chantier sera rouverte le 4 septembre.

De la stupidité de régionaliser le rail

Samedi, la pose des quatre premières poutrelles s’est faite en présence du ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo). Il a insisté sur l’importance de la ligne Athus-Meuse, essentielle au port d’Anvers, mais aussi à toute l’économie belge. L’occasion de souligner à quel point l’idée de certains, désireux régionaliser le rail, "est très mauvaise".

La ligne allant de Dinant à Beauraing, Gedinne etc. sert aussi à transporter des passagers, a rappelé le ministre. Interpellé directement par l’échevin houyetois Étienne Marot, ce dernier craignant pour le point d’arrêt de Gendron, essentiel pour le tourisme en val de Lesse, notamment les kayaks (même s’il y en a trop, selon l’édile). Les points d’arrêt, c’est un sujet qui oppose le ministre en charge de la SNCB à son conseil d’administration, qui en a supprimés malgré ses protestations. Mais pour Gendron, dixit un représentant d’Infrabel, un élément rassurant a émergé il y a quelques jours: l’obtention de subsides européens pour améliorer la vitesse du trafic: les quais de Gendron seront recalibrés.

La modernisation de cette portion de ligne est en cours. Le chantier proche de Walzin est le plus imposant (3,5 millions€) est le plus important d’un programme entamé en 2013. D’ici fin 2026, sept ouvrages auront été refaits dont deux au-dessus de la Lesse.