Dans le but de mieux se préparer à cette problématique, il met également en place différents exercices de gestion d’une situation d’urgence dans des lieux à haut potentiel patrimonial. Le premier a eu lieu ce 4 juillet 2023 au château de Freÿr.

Le Gouverneur indique : “Ce 4 juillet est un jour à marquer… d’une pierre bleue, en province de Namur. C’est en effet ce jour qu’a été signée la convention qui lie le Bouclier Bleu Belge au Gouverneur de la province de Namur pour améliorer la sauvegarde du patrimoine en cas de situation d’urgence, mais aussi pour mieux planifier sa prise en charge. En cas d’incendie, d’intempéries ou d’autres situations qui pourraient avoir un impact sur le patrimoine, mobilier ou immobilier, dans notre province, je pourrai ainsi contacter le Bouclier bleu pour que des bénévoles (architectes, restaurateurs ou autres spécialistes…) soient déployés et participent à la sauvegarde des œuvres. Bien sûr, la santé et la vie des personnes seront toujours prioritaires en gestion de crise et les bénévoles ne pourront agir que si leur sécurité est assurée, mais dans de nombreuses situations, comme les inondations de juillet 2021, une prise en charge rapide et correcte, peut parfois permettre de limiter fortement les dégâts et de sauvegarder une partie du patrimoine : bâtiments, œuvres d’art ou archives.”

Et de poursuivre : “La coordination de ce travail avec les services de secours et d’intervention est alors primordiale. Pour favoriser cette prise en charge du patrimoine en cas de situation d’urgence, il est aussi essentiel de sensibiliser les services d’intervention comme les gestionnaires des institutions patrimoniales eux-mêmes (des musées aux fabriques d’église), de réaliser des plans internes d’urgence, déterminant, par exemple, les œuvres prioritaires à sauver, et bien entendu, de s’exercer.”

C’est dans cet esprit que le gouverneur intégrera cette question à son programme général d’exercices de gestion de crise. Ce 4 juillet, un premier exercice sous forme d’un “table top” a eu lieu au Château de Freÿr, en présence des responsables de la gestion du château, du Bouclier Bleu, de la Fondation Roi Baudouin, de la Commune d’Hastière, des pompiers, de la police, du 112 et des services du gouverneur. Ensemble, durant deux heures, ils ont été confrontés à différents scénarii de crise et interagiront pour trouver des solutions et déterminer les actions à entreprendre face à chacun d’eux.