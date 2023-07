Rochefort : une nouvelle passerelle au-dessus de la Lomme au parc des Roches, en attendant les nouveaux ponts

Ce lundi, la société Eecocure (Fernelmont), désignée par la Région wallonne, a installé au-dessus de la Lomme à hauteur du parc des Roches, une nouvelle passerelle en acier construite en atelier et acheminée en une seule pièce. Les véhicules légers (-3,5t) pourront l’emprunter pour l’entretien du parc. “On réutilise les culées (parties situées sur la rive) en béton armé qui étaient encore valables. La nouvelle structure a également été rehaussée de 20cm pour augmenter le passage d’eau. ”

La passerelle a été rehaussée de 20cm. ©D.R

Il s’agira de la seule passerelle à cet endroit. “Avant les inondations de 2021, il y en avait deux en bois exotique qui se suivaient sur une quarantaine de mètres. Elles ont été emportées. Il a été décidé de n’en remettre qu’une seule pour deux raisons : la première est qu’avoir deux passerelles sur une si courte distance n’a pas beaucoup de sens. Mais surtout, celle qu’on a choisi de ne pas réinstaller n’était pas perpendiculaire à la rivière, ce qui la rendait moins résistance en cas d’inondation. Il aurait fallu entreprendre des travaux assez lourds pour pouvoir l’installer perpendiculairement. ”

Cette nouvelle passerelle devrait être praticable pour la fin de cette semaine. “Normalement, pour jeudi”, poursuit le bourgmestre. “Les ouvriers doivent encore adapter les pentes d’accès à l’ouvrage, notamment pour les PMR et aménager les entrants puisque la passerelle a été rehaussée de 20cm. ”

Pont de Villers-sur-Lesse : peut-être en septembre

Ces passerelles qui surplombaient la Lomme ne sont pas les seules à avoir été détruites par les inondations. À Villers-sur-Lesse, le pont en pierre composé de trois arches qui enjambe la Lesse a lui aussi été démoli. La Région wallonne, qui en est la propriétaire, avait annoncé en septembre 2021, un délai d’un an et demi, voire deux ans avant d’entamer sa reconstruction. “Ils auraient normalement dû commencer les travaux en avril/mai 2023 mais suite à un problème de stabilité, ils ont dû établir un nouveau cahier des charges. Les travaux seraient reportés en septembre 2023 mais j’attends confirmation. C’est encore un peu flou et la communication pas toujours simple”, regrette Julien Defaux.

Le pont de Villers-sur-Lesse a été entièrement détruit. ©EdA

Deux autres ponts, qui dépendent cette fois de la commune, doivent eux aussi faire l’objet de travaux. Le premier, qui relie la rue de la Lhomme à la place Sainte-Marguerite, sera réhabilité début 2024, en même temps que les travaux de la rue de la Lhomme. Pour le second, rue de l’Abattoir, les autorités communales réfléchissent. Pour le réparer, des travaux préparatoires à une étude de l’ouvrage doivent être réalisés. “Si on les faits, et qu’on se rend compte qu’il faut remplacer tout le pont, on aura travaillé et dépenser de l’argent pour rien. On songe donc à remplacer directement tout le pont. Une décision devrait être prise pour le prochain conseil du mois de septembre.”