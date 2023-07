Une séance de networking gamifié pour femmes entrepreneuses le 19 septembre à Rochefort

Les fondatrices du réseau, Claire Biettlot et Carole Mawet, expliquent l’intérêt de l’événement : “Pour rencontrer des entrepreneuses passionnantes qui ont fait de leur talent et leur passion un métier, mais aussi pour faire connaître son activité et la faire rayonner au sein d’un réseau stimulant. Il y aura également la possibilité de mettre en lumière son identité unique et originale, au-delà de ses activités professionnelles et de créer des connexions inspirantes et des opportunités de croissance professionnelle. Les participantes pourront échanger autour de thématiques entrepreneuriales pour renforcer son pouvoir d’agir ou co-créer et trouver des synergies pour bâtir le nouveau monde ensemble.”

Deux formules sont proposées pour cette édition. La première est une matinée Networking (9h à 12h30) pour rencontrer un maximum d’entrepreneuses lors de présentations en sous-groupes. “La formule idéale si vous avez un engagement l’après-midi”. La deuxième est une journée complète (9h à 16h) pour profiter de la matinée networking et d’un après-midi chill entre entrepreneuses à la Villa Georges. “L’objectif est de prendre le temps pour mieux se connaître, échanger et créer des liens pour faire grandir son réseau”.

Infos : : www. TAURA.BE/events www.facebook.com/reseautaura