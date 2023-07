Un thème qui ne fait pas référence à un fait d’actualité comme ce fut déjà le cas par le passé et qui offre une palette de possibilités aux participants. “Depuis que nous avons repris l’organisation il y a trois ans, on fait moins référence à l’actualité car on remarquait que c’était parfois compliqué pour les décorations. Désormais, on pense davantage à cet aspect, on veut revenir à ça. L’an dernier, c’était “le Grand carnaval de Dinant” et ça a super bien marché. “La ferme sur Meuse” permettra aux participants un large choix, tant pour la déco que pour les déguisements. On peut partir sur les agriculteurs, sur les animaux,… On a aussi voulu mettre le monde agricole en avant avec ce thème”, explique Julien Dolhet, l’un des organisateurs de l’événement.

À un peu plus d’un mois du jour J, l’organisation dénombrait déjà une quinzaine de préinscriptions, sans compter les inscriptions de dernière minute des habitués. “On a beaucoup de nouveaux, notamment grâce à la participation de certaines entreprises. À ce stade, rien ne filtre au niveau des décorations. L’esprit de surprise reste et c’est très bien comme ça. ”

Les baignoires en kit seront toujours au rendez-vous, comme c’est le cas depuis 2018. “On espère arriver à 40 baignoires, tout confondu. ”

Une équipe de Gulli présente

Cette année, la Régate internationale de Dinant accueillera une équipe de télévision française. “La chaîne pour enfants Gulli, qui appartient au groupe M6, a choisi de mettre notre événement en avant. Ils seront à Dinant les 13, 14 et 15 août pour suivre quelques candidats. Je leur ai donné les coordonnées de quelques participants et expliqué le déroulement de la Régate. Pour le reste, ça sera la surprise. C’est en tout cas intéressant pour la renommée de l’événement”, termine Julien Dolhet.