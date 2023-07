Les pluies et le vent du 22 juin à Ciney seront-ils reconnus calamité ? La Ville appelle ses citoyens à introduire un dossier

Le jeudi 22 juin dernier, l’institut royal météorologique avait émis une alerte de vigilance rouge pour fortes précipitations combinées à des orages violents dans la province de Namur. Si le pire a été évité, la commune de Ciney a été éprouvée et a émis l’intention d’introduire une demande de reconnaissance auprès du service régional des calamités pour des dommages matériels sur son territoire et faire reconnaître le phénomène qui a touché la commune comme exceptionnel et calamité naturelle publique.