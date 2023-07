Après six ans de travaux, les Jardins d’Annevoie ont retrouvé leur splendeur d’antan

L'inauguration, un aboutissement pour le propriétaire. ©Monmart

Durant six ans, des travaux ont ainsi été menés au niveau du système de canalisations, des berges et des pièces d’eau. La toiture et les façades ont également fait l’objet d’une restauration. 250 arbres ont été replantés. La cour d’honneur a aussi été entièrement rénovée avec 1.300m² de pavés anciens de grès de la région. “L’intérieur du château, qui n’est pas ouvert au public, a lui aussi été entièrement restauré”, explique le propriétaire Ernest-Tom Loumaye qui réside depuis peu au sein du château avec son épouse. Parquets, toiles murales, stucs et lambris ont aussi fait l’objet d’une attention particulière.

Les murs intérieurs ont pour la plupart été isolés par un enduit épais de chaux et de chanvre. “Dans un objectif de “zéro CO² », il est aussi prévu de chauffer le château par des pompes à chaleur puisant leurs calories dans le miroir d’eau.” Budget total pour le propriétaire : 10.000.000€ sur fonds propres.

Comme au XVIIIe siècle

Ces travaux, qui ont débuté le 10 mars 2017, avaient pour objectif de rendre aux jardins et au château leur apparence d’origine, datant du XVIIIe siècle, tout en conservant les ajouts et extensions réalisés au milieu du XXe siècle. “Ils ont été entrepris sur base d’une abondante iconographie et de documents datant de cette période”, précise le propriétaire Ernest-Tom Loumaye.

Grâce à tout le travail qui a été réalisé depuis six ans, le Domaine a obtenu en 2021 le label de Jardin Remarquable. Prochain objectif pour Ernest-Tom Loumaye : une reconnaissance comme “Patrimoine exceptionnel de Wallonie”, comme ce fut le cas entre 1992 et 2009, année du retrait de ce statut. “La prochaine liste de ce Patrimoine exceptionnel est prévue pour après 2024 mais nous allons préparer le dossier pour que cette reconnaissance soit effectuée”, affirme la Ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, présente ce jeudi après-midi.

Entretenir et pérenniser

Ce chantier d’ampleur terminé, la direction des Jardins invite le public à venir découvrir le site. C’est là-dessus qu’on mise pour cette saison estivale. Il n’y aura pas de gros événements avant le marché de Noël qui rassemblera 70 exposants du 24 au 26 novembre. “Les Jardins d’Annevoie, c’est un havre de paix, un endroit de repos où l’on peut se promener, flâner, dessiner,… Il faut trouver des événements en adéquation avec les lieux. En attendant, on invite les gens à venir à la découverte du château et des jardins”, confie la directrice du site, Nathalie de Changy.

Pour fonctionner, le budget annuel des Jardins d’Annevoie est d’1.000.000 €. En 67.500 visiteurs se sont rendus aux Jardins d’Annevoie. Une fréquentation qui permet au propriétaire de pratiquement atteindre l’équilibre financier. Car il faut désormais entretenir et pérenniser tout ce qui vient d’être réalisé.