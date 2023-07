Le 9 mars 2019, vers 19 h 30, Jean, 61 ans à l’époque et Michael, 39 ans se trouvaient tous deux au comptoir d’un café à Alle. Jean était en conversation. Michaël parlait aussi avec trois autres amis. À deux moments durant la soirée, selon les témoins, les deux protagonistes sont sortis du café pour se parler. À chaque fois, ils sont rentrés dans l’établissement et ont repris leur place au comptoir. Une dispute a éclaté.

Plusieurs témoins ont expliqué que les deux hommes en étaient venus aux mains. Certains parlent d’une poussée violente exercée au visage par Jean sur Michaël qui a projeté les lunettes de ce dernier au sol. Michaël a alors frappé Jean à l’œil. Après ce coup, Jean saignait de l’œil. Deux jours après les faits, Jean s’est retrouvé au service d’ophtalmologie du CHU de Liège. Il souffrait d’un traumatisme perforant du globe oculaire. Au vu du délabrement important de l’œil droit, un traitement chirurgical par éviscération de l’œil droit a dû être réalisé le 12 mars 2019 ! Une énucléation a été nécessaire. Devant la cour, les deux prévenus ont plaidé leur acquittement. Ils ont estimé n’avoir fait que se défendre de manière proportionnée à de la violence adverse.

Pas de légitime défense

Dans ses conclusions d’appel, Jean avançait également n’avoir jamais frappé Michaël et demandait l’acquittement pur et simple ou au bénéfice du doute. Michaël demandait une nouvelle audition de témoins, mais la cour a estimé que les intéressés avaient bel et bien témoigné à l’époque des faits et que leurs souvenirs, plusieurs années plus tard, ne pouvaient pas être meilleurs. “Chaque protagoniste avait la possibilité, s’il l’estimait nécessaire pour la sauvegarde de son intégrité, de quitter le café”, a souligné la cour. “Aucun d’eux n’a choisi cette option.” Jean a frappé le premier. En déséquilibre et ayant perdu ses lunettes, comme il le soutient, Michaël a néanmoins répondu en lui assénant un coup violent à l’œil non par simple réflexe mais “dans un geste volontaire”. Une nouvelle expertise de Jean a été ordonnée pour déterminer son dommage.