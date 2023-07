Dinant: vers un déménagement du Delhaize dans un nouveau zoning commercial sur les hauteurs

Une enquête publique a eu lieu. Mais l’affichage de l’avis, en pleine grand-route, ne se prêtait guère à une halte lecture aisée, tant les automobilistes à cet endroit roulent à vive allure. Certains dinantais tombent d’ailleurs des nues, une fois mis au fait de ce projet qui pourrait sortir de terre.

Concrètement, il est prévu de construire un nouveau complexe d’une surface commerciale de 4650 m2 à la rue Saint-Jacques à Dinant, en face du magasin Allmat, juste après l’hôpital en venant du centre-ville. Il emploierait 65 équivalents temps plein. Delhaize par exemple conserverait ses emplois actuels (47 CDI et 5 contrats temporaires) tout comme Action (5 temps pleins et 8 temps partiels). Vanden Borre ouvrirait huit postes complets et Jysk occuperait quatre employés à temps plein et cinq à temps partiel. 143 places de parking seraient aménagées, pour un total espéré de 400 000 visiteurs par an. Le montant global de l’investissement (terrain compris) se situerait aux alentours de 8,4 millions €.

Deux enseignes "moteur"

La société demanderesse (SRL LKM Advies) justifie l’intérêt du nouveau zoning notamment par la volonté du magasin Delhaize de donner un second souffle à son enseigne actuellement installée place Cardinal Mercier, à Leffe, dans un bâtiment vieillissant, énergivore et isolé des autres commerces. Ce qui limite les possibilités de synergies.

Le magasin Action, de son côté, souhaiterait également élargir sa visibilité et quitter les lieux confidentiels qui l’abritent. D’après les porteurs du projet, le bâtiment de la rue des Alouettes conviendrait mieux à une enseigne spécifique (literie, sanitaire, éclairage, concession automobile), tandis que le bâtiment situé à la place Cardinal Mercier serait affecté à un programme résidentiel.

Considérés comme locomotives, Delhaize et Action joueraient un rôle essentiel dans la nouvelle zone commerciale. Leur relocalisation permettrait de redynamiser le commerce local de manière générale. Pour la SRL LKM Advies, le nouveau complexe ne nuirait pas aux magasins du centre-ville, vu la nature des produits proposés.

Avis partagés

Au niveau mobilité, des aménagements sont imaginés, notamment le déplacement de l’arrêt de bus existant au centre de la parcelle, pour faciliter l’accès à cet arrêt et sécuriser les lieux.

Dans ce dossier, des avis ont été sollicités auprès des collèges communaux de Dinant, Anhée, Ciney, Hastière, Houyet, Onhaye, et Yvoir, mais aussi auprès de la zone de secours Dinaphi, l’Observatoire du commerce, la Région wallonne (directions du développement rural et des routes de Namur). Les avis sont partagés. Deux fonctionnaires délégués wallons statueront sur la demande de permis.