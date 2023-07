La piscine en plein air du Domaine de Chevetogne est accessible du 5 juillet au 27 août, et comme d’habitude, l’entrée est incluse dans le prix d’accès au Domaine (jours FUN) qui vous donne accès à toutes les infrastructures du parc en été.

Une formule de visite multimédia et sensorielle des Grottes de Goyet vous est proposée, jouant avec les lumières, des projections sur les parois et autres ambiances auditives. ” Une jolie découverte à vivre en famille accompagné d’un guide professionnel du Préhistomuséum qui gère depuis quelques années cet univers souterrain.”

Le géocaching permet aux promeneurs de découvrir des lieux d’intérêt de manière ludique, ou tout simplement de s’amuser, à la manière d’une chasse au trésor. “Une jolie balade dans la région de Ciney a été agrémentée de 17 nouvelles caches.”

Une balade en trottinette électrique : une manière originale de découvrir le Condroz-Famenne sans trop se fatiguer ! “Deux partenaires proposent cette activité originale et insolite, l’un à Sovet (commune de Ciney), l’autre organise ses balades au départ de la Ferme de la Bourgade, à Moressée (commune de Somme-Leuze). En plus des sorties en trottinettes électriques, vous pourrez bénéficier de différentes formules.”

”Mes Aventures d’Enchanteur”, ce sont 13 aventures fun à vivre en famille ! “Si vous avez une âme d’aventurier, venez rejoindre Olibrius l’Enchanteur pour vivre des aventures aussi abracadabrantes les unes que les autres… Vous avez déjà tenté la petite dernière dans le bois de didactique de Gesves ? Si non, foncez !”

Au niveau de l’agenda, impossible de rater Castel’Art, les 15 et 16 juillet, une exposition d’artisans d’art multi-disciplinaires qui se déroule cette année dans les salles et les jardins du château Saint Roch en plein coeur de Ciney. Les 21 et 22 juillet, le Blue Bird, proposera une programmation adaptée aux plus jeunes, des jeux en bois et une balade musicale. Les 21, 22 et 23 juillet se tiendra Ciney Puces et Antiquités. Cette foire est une véritable institution dans la région ! Il s’agit de la manifestation la plus courtisée de Wallonie dans le domaine de l’Antiquité, de la belle Brocante et de la Collection.