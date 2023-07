Projet pharaonique du nouveau zoning sur les hauteurs de Dinant: "On est à Las Vegas !"

Dans le quartier, le dossier tel que présenté ne passe pas. Les riverains dénoncent notamment l’aspect mastodontique de l’infrastructure (168 mètres de long sur 65 mètres de large et 8 mètres de hauteur, pour un total de 6 426 m2) et le choix des matériaux qui, pour eux, ne s’intègrent pas au cachet rural de la zone. Ils craignent pour la valeur de leur bien.

Le voisinage regrette que la construction ne soit pas prévue au niveau de la nationale, mais trois mètres plus haut. "Ils seront vraiment sur un promontoire", commente cet interlocuteur.

Un totem publicitaire de 12 mètres de haut, reprenant les noms des différentes enseignes, est par ailleurs annoncé. "On est à Las Vegas ici !", entend-on.

Parking insuffisant

Un autre problème est soulevé: celui du parking. Le dossier prévoit 143 places. Or, d’après les calculs des riverains, ce serait insuffisant. Ils souhaitent que le promoteur revoie son projet à la baisse.

Autres craintes: les nuisances olfactives engendrées par le lagunage (bassin de rétention) prévu sur la gauche du site, mais aussi le risque lié aux inondations. Car, si des bassins d’orages sont annoncés, ils doutent que ce sera suffisant. D’autant que l’analyse géologique précise que la perméabilité des sols est très limitée dans la zone.

La rue Saint-Jacques davantage embouteillée

Les habitants du quartier constatent un manque de rigueur et de précisions dans le dossier. Notamment au niveau des nuisances sonores liées au trafic, à la livraison des camions, aux moteurs des machines, aux bouches d’évacuation, etc. Ils attendent des détails quant aux panneaux solaires. "On n’en connaît pas le nombre ni la puissance. Cela aura-t-il un impact sur la saturation du réseau à certains moments ?".

Autres points de préoccupation, en vrac, l’absence d’un dispositif de sprinklage (obligatoire en cas d’incendie dans une telle surface), la dangerosité liée aux zones d’entrée et de sortie du zoning, le déménagement de l’arrêt de bus, les heures d’ouverture du complexe (quid du dimanche, vu que Dinant se situe en zone touristique ?), la disparition du sentier qui longe le champ et la densité de circulation, alors que la rue Saint-Jacques en contrebas est quotidiennement embouteillée.

Les riverains s’étonnent aussi du soi-disant accord avec la société La Dinantaise pour rejeter les eaux dans le réseau d’égouttage de la rue des Ramiers. Alors qu’il n’en est rien.

De plus petites structures

Ils s’interrogent sur la pertinence d’un nouveau complexe commercial alors que des zonings plus bas (dont celui du Tienne de l’Europe) sont désertés. "Quid dans quelques années de ce projet ? Car les enseignes ont pris l’habitude de déménager en fonction de la nouveauté des bâtiments et du prix des locations."

Les riverains insistent toutefois: ils ne sont pas contre les commerces. "On préfère ça à des maisons. Et ce sera probablement aussi une facilité pour nous quelque part et c’est positif si ça crée de l’emploi. Mais c’est totalement gigantesque. On souhaite que le projet soit plus enterré et qu’ils construisent de plus petites structures." Et de conclure: "Qu’on mette des commerces, d’accord, mais pas n’importe comment !"