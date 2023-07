Tentative d’extorsion à Couvin : “pour le même prix, on avait un cadavre dans un sac”

Quatre individus nés en 1989 (2), 2000 et 2004 ont comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour une tentative d’extorsion, commise le 3 octobre 2022 à Mariembourg. La victime a été blessée au crâne et à une main à la suite d’une vilaine coupure. “Je l'ai hébergée chez moi quelques jours plus tôt. Il m’avait demandé de lui prêter de l’argent, ce que j’ai fait à concurrence d’une centaine d’euros. Il m’en a aussi volé. Il m’avait dit qu’il me rembourserait le lendemain. Il n’est jamais revenu chez moi”, explique l’instigateur de cette tentative d’extorsion qui se trouve en étant de récidive.