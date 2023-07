Utilisation des benzodiazépines chez les personnes âgées : le CHU UCL Namur est le seul hôpital belge parmi les 5 partenaires européens de Be-Safe

”Les professionnels de la santé prescrivent les benzodiazépines et les médicaments sédatifs-hypnotiques pou ’'anxiété, les troubles du sommeil et pour d’autres problèmes de santé. Même si ces médicaments peuvent soulager à court terme les patients rencontrant des difficultés de sommeil, leur utilisation à long terme reste problématique. De nombreuses études ont démontré des risques associés tels que la dépendance, les chutes et les troubles cognitifs. En Europe, une proportion importante de personnes âgées utilise des benzodiazépines pour les troubles du sommeil. Les premiers résultats du projet BE-SAFE basés sur des revues de la littérature existante, une enquête et des entretiens confirment la nécessit ’'aider les professionnels de la santé et les patients avec des troubles du sommeil à arrêter ces médicaments. Les principales découvertes du projet BE-SAFE seront publiées dans les prochains mois”"

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines, le consortium BE-SAFE exhortait les professionnels de la santé, les décideurs en matière de santé et le grand public à engager un dialogue ouvert, à promouvoir l'éducation et la sensibilisation, et à plaider en faveur d'approches plus sûres et centrées sur le patient pour la gestion des problèmes de sommeil chez les personnes âgées. Le projet BE-SAFE travaillera à créer les meilleures conditions pour réunir tous les acteurs dans les années à venir. Les nouvelles activités et les mises à jour du projet seront régulièrement publiées sur le site web et la newsletter BE-SAFE.