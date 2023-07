Cellules vides supplémentaires, concurrence, grande distribution en centre-ville,… : le projet du nouveau zoning de Dinant inquiète

©Eda – Jean-Pol Sedran

Contacté, l’échevin du commerce Alain Rinchard ne cache pas sa retenue concernant ce nouveau projet. “D’un côté, il y aura de la création d’emplois avec l’arrivée de nouveaux magasins comme un cuisiniste ou un magasin de meuble. Mais de l’autre, cela va aussi engendrer de la concurrence. On annonce un Vanden Borre alors qu’on a déjà un Krëfel, un Maxi Zoo alors qu’il y a déjà Poil et Plume,… ”

Le déménagement de l’enseigne Action lui pose également problème. “On va se retrouver avec un nouveau bâtiment vide”. Dans ce dossier, le Collège a rendu un avis “conditionné”. Le promoteur doit notamment trouver quelqu’un pour occuper la structure qu’Action laissera vide. “Il dispose d’un listing de personnes soi-disant intéressées pour occuper cet espace mais on parle encore une fois d’une enseigne pour animaux ou un concurrent direct d’Action… ”

Alain Rinchard évoque également le déménagement du Delhaize de Leffe. La condition ? Conserver un commerce alimentaire à cet endroit. “Il n’y aurait plus de grande surface dans le centre à part le Carrefour Express car même si cette condition est respectée, cela ne se fera pas tout de suite. Peux qui habitent Leffe ou Bouvignes, par exemple, c’est problématique”, reconnaît l’échevin du commerce. “Par rapport au projet tel que présenté, j’ai tiré le frein. Et personnellement, je n’y crois pas trop. ”

L’échevin le compare à un autre projet récemment recalé. “Le Carrefour Market situé Tienne de l’Europe a souhaité déménager pour s’installer avec un Mc Donald, devant le Krëfel, pour une meilleure visibilité. Je soutenais ce projet à 100 % mais il a été refusé par la Région car il ne prenait pas assez en compte la mobilité douce… Un argument plutôt bizarre puisque ceux qui veulent un fast-food doivent prendre la voiture pour aller à Marche ou Namur. ”

Manque d’exigence ?

Dans les rangs de l’opposition, ce projet suscite la crainte. Les premières concernent évidemment l’offre alimentaire en centre-ville. Christophe Tumerelle, échevin du commerce sous la précédente législature, partage le constat d’Alain Rinchard. “Il n’y aura plus que le seul et unique Carrefour Express pour les habitants de la corbeille de Dinant, soit près de 7.500 habitants. C’est peu.”

Second gros point noir pointé par l’opposition : les cellules vides que ce nouveau zoning va engendrer qui s’ajouteront à celles déjà inoccupées au Tienne de l’Europe. “Au lieu de rénover l’existant, on relance de nouveaux projets. C’est inquiétant. ”

Christophe Tumerelle craint également les nuisances pour les riverains. “Il existe un terrain entre le Colruyt et Proximus, un peu plus bas, qui aurait aussi pu être envisagé. Là-bas, on n’était pas à proximité d’un village, on aurait pu envisager quelque chose. Les autorités communales auraient pu intervenir en ayant quelques exigences. Ici, on a l’impression qu’on reçoit un dossier, on l’analyse, on marque son accord et voilà”, conclut le conseiller de l’opposition.