Le projet du Louis Delhaize recalé, l’ancien Match à nouveau en vente

Dans le cadre de l’annonce de la construction possible d’une nouvelle zone commerciale sur les hauteurs de Dinant, on apprend que le projet du Louis Delhaize a été recalé. La demande de certificat d’urbanisme a été refusée. “Pour ce projet, on était tous d’accord : il n’était pas bien ficelé. Au niveau urbanistique, c’était très moche. Ils voulaient effectuer les livraisons par la rue de la Barque (Ndlr : celle qui permettait de sortir du parking souterrain). Il n’avait aucune chance d’aboutir”, explique Alain Rinchard, échevin du commerce.

Le bâtiment est à nouveau en vente, au prix de 500.000€.