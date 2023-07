Une table de radiologie de nouvelle génération à l’hôpital de Dinant

La différence avec les autres tables de radiologie s’explique par la présence d’un bras articulé qui permet de tourner autour du patient, et donc la réalisation de radiographies sans mobiliser le patient. L’intérêt est double, notamment dans le cadre des radiographies urgentes. D’une part, le patient souffrant est moins mobilisé et d’autre part, le personnel qui est amené à travailler seul, notamment pendant les gardes, préservera son dos et gagnera du temps.

Ses avantages sont multiples avantages : qualité d’image sans perte d’information, diminution de la dose au patient, plus grand détecteur disponible sur le marché pour ce type de matériel, facilité d’utilisation ; ). En fonction depuis le 29 juin, elle pourra être utilisée dans différents secteurs : magerie digestive, gynécologie, ORL, pédiatrie, arthro-scanners, etc.

Une deuxième table de radiologie rejoindra prochainement sa grande sœur en octobre 2023 sur le site de Dinant