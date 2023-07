La Croix-Rouge de Rochefort en mode vacances Des activités gratuites pour tous !

La Croix-Rouge indique : “Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de découvrir les divers services proposés par la Croix-Rouge de Rochefort, comme la location de matériel paramédical ou le magasin de vêtements de seconde main, qui propose justement son déstockage d’été… Une buvette sera proposée aux visiteurs locaux et qui sait, aux touristes de passage ! La Croix-Rouge de Rochefort “sur plage” c’est en effet aussi l’occasion de créer un lien social et dynamique avec les habitants et visiteurs de la région, fortement impactée par la catastrophe des inondations voici deux ans.”

Où ? Sur le parking de la Maison Croix-Rouge (hangar couvert en cas d’intempéries) – 8 rue Louis Banneux à Rochefort Quand ? Du 15 juillet au 12 août