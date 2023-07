Le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han a accueilli son 10 millionième visiteur !

Une petite parenthèse festive a été organisée spécialement pour l’évènement et le visiteur chanceux et sa famille se sont vu offrir leur journée au Domaine : visite du Parc Animalier et de la Grotte de Han, repas à la Brasserie Le Pavillon, une ribambelle de goodies issus de la Boutique souvenirs ainsi qu’une chouette en bois sculpté à la tronçonneuse par l’artiste Willy Niodo dont plusieurs sculptures sont installées dans le Parc.